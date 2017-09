Flechada sem rumo

Embora o Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, tenha deixado claro que a descoberta do áudio-bomba de Joesley Batista não invalida as provas da denúncia contra o presidente Michel Temer, o peemedebista saiu fortalecido politicamente do episódio, e deve ‘matar no peito’ a ‘flechada’ que virá do PGR numa eventual segunda denúncia. Temer vai repetir para deputados o discurso de que foi o primeiro (e único) a declarar publicamente a suspeição do procurador Marcelo Miller, então braço-direito do PGR, agora nos holofotes como suspeito de ter colaborado com a JBS ainda na Lava Jato.

Em tempo

A eventual nova denúncia contra Temer será baseada na delação do doleiro Lúcio Funaro.

Copo cheio

Procuradores e ministros do STF que aparecem nas gravações de Joesley e Ricardo Saud já têm discurso pronto para suas defesas: era conversa de bêbado.

On the Road

O contingenciamento de verbas na PF é tão latente que um grupo de agentes viajou de carro de Brasília para São Paulo, para a operação de segunda contra o narcotráfico.

Estupro coletivo

Num país onde sobram tarados disfarçados de passageiros, a administração de São Paulo dá sua contribuição. A Câmara de Vereadores e a Secretaria Municipal de Transportes, aliadas às empresas, consideram normal, nos editais de linhas, caberem 7 pessoas por metro quadrado dentro de um ônibus.

Nós pagamos

Na contramão da população que, se ver aprovada a reforma da Previdência vai ter que trabalhar mais, o Senado Federal acaba de conceder aposentadoria integral ao ex-senador Cícero Lucena (PSDB-PB), por seus oito anos de mandato (2007 a 2015).

Menores

A Câmara, a exemplo do Senado, segura propostas sobre a redução da maioridade penal. Há 13 proposta sobre o tema em tramitação na Casa – porém 8 deles trata apenas sobre plebiscito. O projeto mais polêmico (7857/14) é de Nelson Marquezelli: “Serão penalmente imputáveis quaisquer menores, independentemente de idade”.

US$ 1,8 milhão

Não crise para uma turma que gosta de aviação executiva. A americana Bell vendeu 8 helicópteros do seu novo modelo num fly-show no Rio, Belo Horizonte e São Paulo.

#DrProtogenes

Morando na Suíça e condenado em 1ª instância por calúnia contra Daniel Dantas, o delegado afastado da PF Protógenes Queiroz tem simpatizantes no Brasil. Eles farão manifestação no 7 de setembro, no Sambódromo de São Paulo, pedindo sua volta.

Se foi

Na esteira do vídeo que entregou a frase “Óia o tanto de vagabundo!”, solta por um companheiro de Lula da Silva, dentro do ônibus em passagem pelo Nordeste, o deputado Pauderney Avelino (DEM-AM) provoca: “Cadê o povo?”.

Sheikinho

Proliferam-se as casas de Poker no País – e em especial no DF. Não são para amadores. Em junho passou discreto por Brasília o filho de um sheik árabe, cuja nacionalidade foi preservada. Frequentou por semanas a Casa Nova. Numa noite, perdeu R$ 70 mil. Saiu rindo, depois de mostrar para novos amigos o saldo de US$ 11 milhões na conta.

Índio protegido

Mesmo com orçamento curto – houve contingenciamento de 44% para este ano – a Funai dá exemplo de como gerir com pouco recurso. O presidente Franklimberg de Freitas entregou em Mato Grosso e Rondônia quatro Coordenações Técnicas Locais da Funai. Num acordo com as prefeituras, que cederam os terrenos.

Imprensa livre

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI) completou 15 anos.

Ponto Final

O mundo nunca esteve à beira do fim da ordem. De um lado um presidente arrogante dono da verdade; de outro uma criança querendo explodir o planeta.

Com Walmor Parente (DF), Tadeu Pinto (DF), Beth Paiva (RJ) e Henrique Barbosa (PE)

Compartilhe

Deixe seu comentário: