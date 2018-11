Uma comissão formada por representantes do Executivo municipal, Câmara de Vereadores e camelôs enviou um ofício ao prefeito Nelson Marchezan Júnior, propondo o relaxamento temporário da fiscalização do comércio ambulante no Centro Histórico e a criação de uma feira regulamentada na Rua da Praia. O requerimento foi proposto pela vereadora Fernanda Melchionna (PSOL).

