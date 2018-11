Flickr muda armazenamento e vai deletar suas fotos; veja como baixar

O Flickr está preparando uma grande reformulação que envolve a redução na oferta de armazenamento gratuito. Vendido pelo Yahoo ao SmugMug, o serviço irá diminuir a atual cota de 1 TB grátis para até mil itens por conta, entre fotos e vídeos de até três minutos. Usuários com conteúdo acima desse limite devem baixar e remover os arquivos extras para se enquadrar na nova regra. Caso contrário, terão as mídias deletadas a partir das mais antigas – exceto as que estiverem sob a licença Creative Commons

Em 8 de janeiro, usuários com cota excedida já não poderão guardar mais nada na nuvem. O prazo para baixar o acervo pessoal que extrapola os mil uploads termina no dia 5 de fevereiro de 2019. Entenda tudo o que muda no Flickr e aprenda a fazer o download da sua biblioteca.

Novo Flickr Pro

O novo limite de contas gratuitas é resultado do lançamento da nova assinatura Flickr Pro, que expande as funções do serviço. Por US$ 50 (aproximadamente R$ 186) anuais, usuários terão armazenamento ilimitado para fotos e vídeos de até 10 minutos em resolução original, interface sem anúncios e estatísticas de visualização da biblioteca.

A SmugMug também promete atendimento ao cliente e descontos na contratação de serviços com uma rede de parceiros que inclui nomes como a Adobe. A partir de janeiro, usuários do Flickr não poderão mais usar a conta do Yahoo para fazer login no serviço, migrando para os servidores da nova proprietária.

Fotos sob Creative Commons e instituições sem fins lucrativos

Contas que postam fotos sob a licença Creative Commons não terão as imagens deletadas pelo Flickr. A empresa declarou que todos os arquivos continuarão disponíveis mesmo extrapolando o limite de mil fotos. No entanto, essas contas não poderão subir mais imagens a não ser que sejam promovidas para o plano Pro.

Flickr também planeja oferecer armazenamento gratuito e ilimitado de mídia para instituições sem fins lucrativos. As organizações podem se candidatar a contas Flickr Pro de graça por meio de um formulário distribuído na plataforma de fotos.

Como baixar fotos e vídeos do Flickr

Passo 1. Faça login no Flickr e passe o mouse sobre o menu “Minhas coisas”. Em seguida, pressione a opção “Rolo da câmera”;

Passo 2. Clique nas fotos que deseja baixar. É possível selecionar uma a uma ou em lote usando a tecla Shift – selecione a primeira, segure o Shift e marque a última. Depois, pressione o botão “Baixar”, no canto inferior direito da tela;

Passo 3. O Flickr irá emitir um alerta sobre o download. Selecione “Criar arquivo ZIP” para prosseguir;

Passo 4. O arquivo não fica disponível na hora. Após a criação do ZIP, o Flickr envia o link de download por meio do FlickrMail. Clique no menu de notificações e acesse o e-mail para checar se o e-mail já chegou;

Passo 5. A mensagem com o link de download estará disponível na sua caixa de entrada.

Deixe seu comentário: