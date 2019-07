FLIP: começa importante evento de literatura no Rio de Janeiro

A 17ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), no Rio de Janeiro, começa nesta quarta-feira (10) e vai até o domingo (14). Este ano, a Flip homenageia Euclides da Cunha, e a edição deve promover debates que o escritor levantou ao longo de seu trabalho.

O evento contará com diversas programações gratuitas por toda a cidade. No Auditório da Praça, junto à Igreja Matriz, ocorrerão mesas literárias e shows musicais, também com entrada liberada. Na parte educacional, será realizado um momento de leitura que integrará crianças e jovens às suas comunidades, na busca pela valorização da cultura e dos saberes locais.

A Flip é um dos maiores eventos literários do país, e tem como objetivo promover uma experiência de encontro permeada pelas artes. Cada edição presta homenagem a um autor brasileiro e reúne um vigoroso time de escritores, de diferentes origens e perspectivas, para se encontrar com o público em Paraty.

Você pode acompanhar mais sobre a programação do evento aqui. (https://www.flip.org.br/)

