Flor de Primavera em Clima de Páscoa

A Flor de Primavera era o sonho do casal de argentinos Teresa e Julio Eduardo Yustas, que chegaram na capital gaúcha na década de setenta, acompanhados das filhas Carina e Silvina. O casal começou a vender os deliciosos sanduíches primavera no bairro Moinhos de Vento e logo caíram no gosto dos porto-alegrenses. Naquele tempo o boca a boca foi a principal ferramenta de comunicação para divulgação de suas delicias e gostosuras.

Sempre prezando o atendimento e a qualidade dos produtos, há mais de quarenta anos a Flor de Primavera continua sendo o local preferido de muitos gaúchos para saborear o autêntico sanduíche primavera, dentre outras variedades de doces e salgados.

O prédio que fica na Rua Erasto Roxo de Araújo esquina com Marechal Andrea no coração do Bairro Boa Vista, virou point para encontros, chás da tarde e almoços diários com um serviço de buffe e trouxe um movimento para a área que era totalmente residencial e de passagem de muitas pessoas agora encanta com seus sabores conhecidos fiéis ao passado; os sanduíches e a famosa torta fria ainda surpreendem os clientes com seu sabor incomparável. E para este Feriado de Páscoa a Flor de Primavera criou uma linha de tortas especiais para comemoração em família, do jeito que agrada a todos os consumidores.

