Flordelis depõe hoje; deputada afirma ter esperança de que filhos sejam inocentes

A deputada Flordelis presta depoimento hoje (24) na Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), como testemunha no caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo. No último sábado (22), ela compartilhou nas redes sociais um texto em sua defesa, após ser acusada de ter sido a mandante do assassinato do marido. Na plataforma, ela expressou estar incrédula, tanto com as acusações, quanto com o fato de os próprios filhos estarem envolvidos: “Muito cruel imaginar que eu teria frieza para esconder provas de um crime que eu preciso que seja esclarecido logo. Ninguém tem mais interesse que eu na solução, acreditem”, ela escreveu.

Ela também demonstrou ter esperança de que os filhos sejam inocentes: “Tem gente que estranha eu não acreditar que dois filhos meus são os autores, porque eles confessaram. Eu não quero acreditar e o meu coração de mãe me dá direito à esperança”. O marido da cantora gospel foi assassinado em casa, ao voltar de um jantar com Flordelis. Todas as pessoas que estavam na casa no dia do crime, 16 de maio, estão sendo investigadas. Até o momento,o filho biológico da deputada, Flávio Rodrigues de Souza, admitiu ter realizado seis disparos contra o padrasto, e Lucas dos Santos, um dos 55 filhos adotados pelos dois, afirmou ter atirado pelo menos 18 vezes no pai.

No último sábado (22), policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) apontaram que os depoimentos dos dois “não batem”. Segundo o Instituto Médico Legal, o pastor teve 33 perfurações, e, dessa forma, pelo menos outros nove disparos foram realizados por outras pessoas. Além da perícia, a investigação quebrou os sigilos telefônicos dos irmãos Flávio e Lucas, e também o da vítima.

Confira o texto publicado por Flordelis:

