Flordelis usa pulseira do marido morto

Foi encontrada a pulseira de ouro do pastor Anderson de Souza do Carmo – assassinado em 16 de junho deste ano –, que teria sumido após o crime. Segundo o jornal Extra, a deputada federal Flordelis (PSD-RJ), viúva do pastor, estava com a joia durante um culto realizado no último dia 4, na sede do Ministério Flordelis, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

