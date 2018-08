Flores e food trucks são atrações no Viaduto Otávio Rocha, em Porto Alegre

O esforço para manter o Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico, livre para a população segue neste sábado (18), quando ocorrerá uma exposição de orquídeas cultivadas na zona rural de Porto Alegre. As flores estarão disponíveis para comercialização na avenida Borges de Medeiros, das 10h às 17h, junto com os food trucks, das 10h às 20h.

A iniciativa é uma realização da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, tendo como objetivo fortalecer a relação dos moradores com Porto Alegre, incentivando o empreendedorismo produtivo da cidade e também a ocupação do local.

Além da exposição, neste sábado o viaduto contará com a presença de três food trucks, um bike food e um beer truck; já no domingo (19), serão dois food trucks e dois beer trucks, nos mesmos horários de sábado. “A recepção que estamos recebendo é muito positiva, estamos trabalhando para consolidar o local para que o espaço seja um atrativo para moradores, visitantes e empreendedores”, comenta o diretor de Promoção Econômica da secretaria, Luis Antonio Steglich. O primeiro fim de semana de ocupação pública do espaço foi avaliado de forma positiva pelos organizadores, público e empreendedores.

Para o coordenador da Divisão de Fomento Agropecuário, Oscar Pellicioli, a iniciativa é uma oportunidade de fortalecer a economia agrícola, através do cultivo de flores de pequenos produtores familiares.

“A exposição contará com diversas espécies de plantas cultivadas em nossa zona rural, potencializando a beleza da nossa cidade e abrilhantando essa data tão especial”, concluiu Pellicioli. A mostra oferece diversas variedades de flores: dália, crista de galo, mosquitinho, crisântemo, estrelícia, girassol, rosa, pérpetua, zínia e orquídea. A exposição também acontece no mês de setembro em outros locais no Centro Histórico.

Confira a agenda:

Datas e horário da feira em setembro:

Dias 7, 8 e 9, das 7h30 às 19h (Esquina Democrática)

Dias 10 e 11, das 7h30 às 19h (Largo da Praça XV de Novembro)

Dia 12, das 7h30 às 15h (Largo da Praça XV de Novembro)

Deixe seu comentário: