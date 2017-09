Floresta pÃµe base em chamas

O presidente Michel Temer deve antecipar sua volta da China para apagar incêndio causado pela operação do Ibama no Amapá contra madeireiros. Há uma batalha velada entre o ex-presidente José Sarney, que defende os empresários aliados a prefeitos, e parte da bancada ruralista na Câmara. O ex-presidente quer a cabeça de Suely Araújo, presidente do Ibama, mas ela é protegida de uma frente suprapartidária do Norte e Nordeste. Parte dos mesmos deputados também está insatisfeita com o recuo de Temer sobre a manutenção da Reserva Nacional do Cobre e Associados, entre o Amapá e Pará.

A prêmio

Sarney ligou para o presidente interino, Rodrigo Maia, pedindo a cabeça da presidente do Ibama. A situação, fora do controle, chegou a Temer num telefonema a Pequim.

Memória

A Coluna revelou o imbróglio com o desabafo do superintendente do Ibama no Amapá, Leonardo Melo. Acusa subordinada, aliada de Suely, de atropelá-lo numa operação.

Pará-Amapá

Temer também está às voltas com outra guerra, dentro do Governo, entre os ambientalistas e mineradores, sobre a Reserva Nacional do Cobre e Associados.

Na linha…

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que comanda do País na ausência de Temer, comemorou discretamente na sexta o aval para o acordo que pode salvar, em parte, as contas do Governo do Rio de Janeiro. Ele interrompeu reunião no Palácio do Planalto com empresários para fazer uma ligação para ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

…de frente

Maia fez questão de repassar em primeira mão a Meirelles a informação de que a Advocacia-Geral da União dera aval para assinatura do acordo de recuperação fiscal entre a União e Estado do Rio. Depois retomou a reunião com sorriso de satisfação.

Futuro a dois

Em tempo, Rodrigo Maia é potencial candidato ao Governo do Rio pelo DEM, e seu pai, o vereador e ex-prefeito da capital Cesar Maia, pode sair na chapa para o Senado.

#Recensear

O deputado federal Júlio César (PSD-PI) pediu recontagem do Censo do IBGE diante da revisão – para baixo – da população de algumas cidades brasileiras.

Efeito imediato

Os prefeitos de vários Estados, que tiveram a população ‘reduzida’, vão sofrer com a consequente baixa dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios.

Fez de bobo

Foi infeliz a reação entusiasmada do presidente Temer, na China, ao comentar os números do PIB divulgados pelo IBGE. O Brasil não está crescendo e nem se recuperando, como ele vendeu. O instituto só considera crescimento quando o patamar atinge 0,5% – índice bem acima dos 0,2% registrados no segundo trimestre.

Pórticos pré-prova

O impasse sobre a posse dos detectores de metal nos locais de provas do Enem, para evitar fraudes, pode ter desfecho. O Inep exigiu receber do Cebraspe os 81.376 equipamentos. Mas a empresa alegou ser a proprietária e se recusava a entregá-los.

A conferir

O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) se reuniu, separadamente, com representantes do Inep e do Cebraspe. Os convenceu a irem à reunião com o ministro da Educação Mendonça Filho. Mendoncinha e Cristovam devem avalizar acordo nesta semana.

Deu ruim

Os senadores Cristovam e Kátia Abreu (PMDB-TO) viajaram no mesmo avião para Pequim. Ele, na 1ª Classe, com passagem paga pelo Governo da China. Ela se acotovelando com dois passageiros, na Econômica bancada pelo Senado, e cara fechada.

Bom debate

Deputados que acompanham o debate sobre a legalização dos jogos entregaram ao presidente Rodrigo Maia a íntegra da sondagem da Paraná Pesquisas feita a pedido da Coluna sobre a volta dos bingos e cassinos.

Termômetro

Prós e contras os jogos citaram a importância de ter sido a primeira pesquisa realizada nacionalmente sobre o tema.