Florestas brasileiras perderam 89 milhões de hectares desde 1985 

Entre os anos de 1985 a 2018, o Brasil perdeu 89 milhões de hectares de áreas naturais em todo seu território. O número equivale a aproximadamente três vezes a área do estado do Rio Grande do Sul. Essa perda acompanhou o ritmo dos rebanhos, pois a abertura de pastos é o principal motor do desmatamento: no mesmo período, a área destinada à agropecuária teve um aumento de 86 milhões de hectares.

Nesta quarta-feira (28), dados obtidos por satélites e geoprocessamento foram apresentados pelo MapBiomas — um projeto colaborativo de universidades, empresas de tecnologia e ONGs para mapear e monitorar a cobertura e uso da terra no Brasil. Ele utiliza a interpretação de imagens de satélite da série Landstat, o mesmo empregado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), com resolução de 30 metros. As análises são feitas com machine learning, em computação na nuvem, por meio da plataforma chamada Google Earth Engine.

Segundo os dados do MapBiomas, a área ocupada por pastagens no Brasil parou de crescer a partir de 2005. As de agricultura, por sua vez, ainda estão em crescimento. Se a abertura de pastagens tem se reduzido no resto do país, na Amazônia Legal o cenário é o contrário. Em 2005, havia 45 milhões de hectares de pastagens lá. No ano passado, essa área cresceu para 53 milhões de hectares.