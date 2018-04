Florybal inaugura unidade no Shopping San Pelegrino

O Shopping San Pelegrino acaba de ganhar uma novidade que combina com a chegada da Páscoa: a Florybal, loja de chocolates caseiros. Produzindo chocolates artesanalmente em Gramado desde 1991, a marca disponibiliza um mix com mais de 500 itens divididos em três linhas: Tradicional, Presentes e Temáticos. Também produz versões do doce com alto teor de cacau e para pessoas com dietas restritivas.

A nova unidade é a 16ª da marca no Estado e está localizada no primeiro andar do Shopping San Pelegrino, em uma área de 160m². Além de Caxias do Sul, a Florybal possui lojas distribuídas na Serra, em Porto Alegre e em Canoas.

