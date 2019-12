Acontece Flowork comemora final de ano

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

O rooftop da Flowork será palco de mais uma comemoração da empresa Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O rooftop da Flowork será palco de mais uma comemoração da empresa. O evento acontece na próxima quinta-feira (12). Os sócios Daniel Pocztaruk, Daniel Goldsztein e Lourenço Paiva recepcionam os 600 membros e convidados, das 17h às 22h.

O rooftop recebe show de blues do músico Fernando Noronha durante o pôr do sol e após, no salão de eventos, o DJ Nego Minas assume as pickups. No cardápio churrasco e comida mexicana, a produção fica por conta da Coolture. Heineken e Sympla apoiam o encontro com sua expertise.

A Flowork, líder no segmento de coworking na regi ão Sul, celebra o final do ano completando a 8ª fase de expansão em Porto Alegre, onde opera em 8 andares no Green Office Caixeiros, no Bairro Moinhos de Vento. Já a unidade de Curitiba, inaugurada em 2019, já está na 2ª fase de expansão e terá comemoração no dia 17 de dezembro.

