| Fluminense anuncia Odair Hellmann como novo treinador

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

O contrato entre o técnico e o Tricolor tem duração de um ano Foto: Divulgação/Fluminense FC Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense anunciou, nesta quarta-feira (11), a contratação do treinador Odair Hellmann, ex-Internacional, para o comando da equipe na temporada de 2020. O contrato entre o técnico e o Tricolor tem duração de um ano. Maurício Dulac, auxiliar técnico, também vai se juntar ao clube. O acordo foi fechado na noite de terça-feira (10), em Teresópolis, onde o Hellmann participa de curso da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

O treinador catarinense, de 42 anos, estava desempregado desde outubro, quando deixou o Colorado, após três temporadas. No comando da equipe gaúcha, chegou à terceira colocação no Campeonato Brasileiro, em 2018.

Em 2019, levou o time às quartas de final da Libertadores e ao vice campeonato da Copa do Brasil. O treinador também foi medalha de ouro com a Seleção Olímpica, em 2016, como auxiliar técnico.

Como jogador Odair já atuou no Fluminense, em 1999. Naquele ano foi colega de Marcão na conquista da Série C e chegou a marcar um gol sobre o Dom Pedro-DF, no Maracanã.

O Fluminense agradeceu o ex-treinador Marcão pela lealdade de dedicação ao clube. Ele seguirá no no Flu como responsável pela equipe Sub-23 e manterá as funções no Departamento de Futebol Profissional como auxiliar técnico.

Aproveitamento de Odair Hellmann no Internacional:

116 jogos

61 vitórias

27 empates

28 derrotas

60% de aproveitamento.

