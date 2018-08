Fluminense x Inter

O Inter enfrenta o Fluminense, nesta segunda-feira (13), às 20h, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A partida tem transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br). O colorado precisa da vitória para retornar à terceira colocação do Campeonato Brasileiro e se manter a três pontos do líder São Paulo. Com a vitória do Grêmio sobre o Vitória, no domingo, o Inter perdeu uma posição.

