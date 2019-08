Fluminense x Internacional tem 7.500 ingressos vendidos antecipadamente

A classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana animou os torcedores do Fluminense, em relação a partida deste sábado (3), às 19h, contra o Internacional, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Não à toa, cerca de 7,5 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o duelo.

Os valores dos ingressos são de R$ 60 (R$ 30 a meia) para os setores Sul e Leste Inferior e R$ 20 (R$ 10 a meia) para o setor Leste Superior, além de R$ 155 (R$ 110 a meia) no Maracanã Mais.

Lindoso

Apesar da classificação às quartas de final, há uma preocupação para o Inter. Rodrigo Lindoso sofreu uma torção durante a partida contra o Nacional e precisou deixar o campo carregado. O jogador passará por nova reavaliação mas pode virar desfalque para o técnico Odair.

A situação do volante traz alerta justamento por Lindoso já substituir Rodrigo Dourado, também fora do time por lesão. Caso tenha lesão constatada, Rithely será a opção para o meio-campo.

“Vamos ter que esperar essa situação do Lindoso. A gente torce para que não tenha nada no ligamento e que tenha uma recuperação mais rápida. A perda dele hoje é um problema, mas cabe a mim e ao grupo encontrar soluções”, disse o técnico Odair Hellmann.

Com a classificação às quartas de final, o Inter encara o Flamengo na Libertadores.

Treinamento

Após a classificação para as quartas de final da Libertadores, o Inter já se reapresentou nesta quinta-feira (1º) e reiniciou os trabalhos. O foco agora volta a ser o Campeonato Brasileiro, pois neste sábado, o Colorado tem mais um duelo importante, às 19h, contra o Fluminense, no estádio Maracanã, pela 13ª rodada.

O grupo de jogadores iniciou a preparação para o confronto no Rio, na tarde desta quinta, com uma atividade no CT Parque Gigante. Enquanto os atletas que iniciaram o duelo com o Nacional-URU ficaram na academia realizando exercícios físicos e regenerativos, o restante do elenco foi ao campo sob o comando do treinador Odair Hellmann.

O trabalho foi técnico no campo, onde o comandante realizou um treinamento de seis contra seis, depois aumentou o campo e dividiu os times em nove contra nove.

Após o treino, o zagueiro Victor Cuesta concedeu entrevista coletiva. A defesa colorada não sofre gols há três jogos e o argentino falou sobre seu momento e da equipe, além de destacar a parceria com Rodrigo Moledo. “Agradecer ao torcedor por ter comparecido ontem, por ter jogado com a gente. E com o Rodrigo eu venho trabalhando muito tempo junto, a cada jogo a gente se entrosa mais, tendo mais consistência. Estamos nos preparando para fazer grandes jogos e jogar com os melhores times”, afirmou.

O Colorado tem mais um treinamento pela frente antes de viajar ao Rio de Janeiro para o duelo pelo Campeonato Brasileiro. Na tabela de classificação, a equipe ocupa a sexta posição com 20 pontos somados.

