Segundo tempo: Fluminense 1 x 0 Internacional

O Inter entra em campo contra o Fluminense, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, Rio de Janeiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Só a vitória interessa. Além disso, é necessário que o Sport não vença o Figueirense na Ilha do Retiro.

Acompanhe a partida Fluminense x Internacional pela Rádio Grenal.

Ficha Técnica:

Brasileirão – 38ª Rodada

Fluminense:

Júlio César; Wellington, Nogueira, Henrique, William Matheus; Douglas, Edson, Gustavo Scarpa; Wellington, Richarlison, e Henrique Dourado

Técnico: Marcão

Inter:

Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Alex; Anselmo, Rodrigo Dourado, Anderson; Valdívia, Nico López e Vitinho.

Técnico: Lisca.

Árbitro: Heber Roberto Lopes apita a partida, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Carlos Berkenbrock, trio catarinense.

Local: Giulite Coutinho (Mesquita), no Rio de Janeiro.

Horário: 17h.

Comentários