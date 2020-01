Economia FMI reduz expectativa de crescimento da economia global, mas eleva a do Brasil

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

A estimativa para a economia brasileira foi impactada pela aprovação da reforma da Previdência (Foto: Reprodução)

O FMI (Fundo Monetário Internacional) publicou nesta segunda-feira (20) mais uma revisão das suas estimativas de crescimento da economia global para este ano e para 2021, projetando expansões de 3,3% e 3,4%, respectivamente, com redução de 0,1 e 0,2 ponto percentual.

A projeção para o Brasil, no entanto, foi uma das raras a ser revisada para cima neste ano, em 0,2 ponto percentual, para 2,2%, acima da média da América Latina (1,6%), impactada pela aprovação da reforma da Previdência e pela melhora das expectativas do setor de mineração.

No próximo ano, contudo, o fundo espera que a economia brasileira avance 2,3%, em linha com a expansão na América Latina e 0,1 ponto abaixo do que previa em outubro. O avanço médio do bloco dos emergentes, por sua vez, deve ser de 4,4% e 4,6% em 2020 e 2021. Os números integram a mais recente atualização do relatório World Economic Outlook.

Voltar Todas de Economia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário