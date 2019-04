FMP inaugura Tribunal Didático

Vivenciar a atmosfera de um tribunal sem sair do ambiente de aprendizagem. Esse é o objetivo do Tribunal Didático da FMP – Fundação Escola Superior do Ministério Público que será inaugurado em abril. O novo espaço possibilitará aos acadêmicos a experiência de exercer a profissão diante de um tribunal. A inauguração está prevista para o dia 11 de abril, a partir das 16h, no 10º andar do Campus Vertical da FMP.

Órgãos jurídicos do Estado também terão o Tribunal Didático à disposição para realizar audiências. Desde a bancada de juízes, passando pela mesa de promotores, espaço do júri, chegando até a plateia para assistir aos julgamentos, o Tribunal Didático é uma alternativa de ensinar por meio de atividades práticas, oportunizando aos estudantes o uso de mecanismos estruturais para seu desenvolvimento acadêmico.

Para o presidente da instituição, Dr. David Medina, o Direito não é uma ciência abstrata. Portanto, deve ser praticada. “Com o Tribunal Didático, a FMP aposta na excelência dos futuros profissionais que irão tornar melhor o mundo jurídico e a sociedade. O Tribunal Didático revela que conciliar teoria e prática é, também, algo a ser praticado e não ficar apenas no discurso dos educadores”, ressalta Medina.

Estarão presentes na cerimônia de abertura, o presidente da FMP, Dr. David Medina, e o diretor da Faculdade de Direito, Dr. Fábio Roque Sbardellotto, além de autoridades convidadas.

Deixe seu comentário: