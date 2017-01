FNA está sob nova gestão

A Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) começa o ano sob nova gestão. Ao todo, 22 arquitetos e urbanistas, com representação de diferentes estados e proporcionalidade de gênero, assumiram a diretoria executiva, a diretoria regional e o conselho fiscal no (01/01). Eles permanecem à frente da federação durante o triênio 2017/2019.

O presidente da FNA, Cicero Alvarez, observa que essa nova gestão busca a aproximação com a categoria, fator que motivou a escolha de representantes da federação em diferentes estados do país. “A ideia é ampliar a cobertura para que possamos apoiar os sindicatos filiados de forma mais efetiva e contribuir para que a categoria entenda os seus direitos e seja valorizada”, afirma.

A vice-presidente da FNA, Eleonora Lisboa Mascia, destaca que a nova gestão faz um chamado a todos os arquitetos e urbanistas do país para que se unam na luta pela democracia, pelas políticas públicas de inclusão social e pelo não retrocesso nas conquistas da classe trabalhadora. “O ano de 2017 já começa com grandes desafios, como a reforma trabalhista imposta pelo governo e que precariza ainda mais as relações de trabalho. A desaceleração da economia e o consequente alto índice de desemprego são questões que devem continuar pautando a atuação das entidades sindicais, assim como a luta pelos direitos sociais e o resgate das instâncias democráticas”, afirma.

Para o secretário de Educação, Cultura e Comunicação Sindical, Ormy Hutner Júnior, a nova gestão á como compromisso a ampliação de sua forma de atuação. “De se aproximar mais do Arquiteto e Urbanista e de sua realidade profissional, com foco na defesa dos seus direitos e em auxílio a sua atuação no mercado de trabalho”.

Os arquitetos e urbanistas foram eleitos com a chapa Tempos de Luta, que apresentou projetos como a preservação do estado democrático de direito, a contribuição junto à Confetu, a intensificação das relações com o CAU, a organização e o fortalecimento dos sindicatos e delegacias e a defesa de uma maior participação dos profissionais no setor público, entre outros. O resultado da eleição foi anunciado durante o 40º Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos e Urbanistas (ENSA), que foi realizado em novembro, em Porto Alegre (RS).

Diretoria executiva

Presidente: Cicero Alvarez

1º Vice-Presidente: Eleonora Lisboa Mascia

2º Vice-Presidente: Edinardo Rodrigues Lucas

Secretaria de Finanças: Juliana Betemps Vaz da Silva

Secretaria Geral: Fernanda Lanzarin

Secretaria de Organização e Formação Sindical: Fernanda Simon Cardoso

Secretaria de Políticas Públicas e Relações Institucionais: Laisa Eleonora Marostica Stroher

Secretaria de Relações de Trabalho: José Carlos Neves Loureiro

Secretaria de Educação, Cultura e Comunicação Sindical: Ormy Leocádio Hutner Júnior

Secretaria de Mobilização e Inserção Profissional: Vinícius Bezerra de Moraes Galindo

Diretores Regionais

Diretor Regional Norte: Raimundo Nonato da Silva Souza

Diretor Regional Nordeste: Gilcinea Barbosa da Conceição

Diretor Regional Centro Oeste: Kelly Cristina Hokama

Diretor Regional Sul: Oritz Adriano Adams de Campos

Diretor Regional Sudeste: Alis Jein Josefides Scacino

Diretor Regional Sudeste: Guilherme Carpintero de Carvalho

Conselho Fiscal

Conselheiro Fiscal Efetivo: Rosane Maria Schiwinski Verussa

Conselheiro Fiscal Efetivo: Alexander dos Santos Reis

Conselheiro Fiscal Efetivo: Amélia Costa

Conselheiro Fiscal Suplente: Luiz Antonio da Costa

Conselheiro Fiscal Suplente: Dulce Maria Magalhães Pereira

Conselheiro Fiscal Suplente: Júlio César Pereira da Silva Kajewski

