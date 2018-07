Fogaça confirma candidatura ao Senado

O ex-senador e ex-prefeito Porto Alegre José Fogaça anunciou ontem ao MDB gaúcho que aceitou ser pré-candidato ao Senado. Com isso, ficou completa a chapa majoritária da coligação formada por 10 partidos. Fogaça vai compor a chapa majoritária da coligação, que terá José Ivo Sartori (MDB) e Paulo Cairoli (PSD) como candidatos a governador e vice, e Beto Albuquerque (PSB) ocupando a outra vaga ao Senado. A convenção do MDB está marcada para o próximo domingo, dia 5, no auditório da Assembleia Legislativa.

Nem Tarso Genro acredita no preferido de Lula

O ex-ministro da Justiça e da Educação nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro está defendendo que o PT considere o apoio a Guilherme Boulos, pré-candidato à Presidência pelo PSOL, ao invés de Fernando Haddad, caso a Justiça eleitoral vete a candidatura de Lula, condenado e cumprindo pena dentro da Operação Lava-Jato.

Convenção do PR confirma aliança

Sob o comando do deputado federal Giovani Cherini, o PR realizou ontem sua convenção estadual. O partido anunciou coligação com o MDB do governador José Ivo Sartori. Com 10 partidos, Sartori terá o maior tempo na propaganda de rádio e TV: 3 minutos e 25 segundos em cada bloco de 10 minutos. O PR concorrerá para a Câmara dos Deputados, em aliança com PSB, Patriotas e Democracia Cristã. Juntos, os três devem lançar 47 candidatos. Para a Assembleia Legislativa, o PR estará com PSD, Patriotas e Democracia Cristã.

A força das mídias tradicionais

A exposição de candidatos em mídias tradicionais – rádio, TV, jornal – ainda causa enorme impacto junto à sociedade e num segundo momento, repercute nas redes sociais. Medições diárias feitas no Facebook pela empresa Atlas Político e divulgadas pelo Valor, mostram que Manuela D’Ávila, do PCdoB chegou a ultrapassar Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) nas redes sociais nos dias após sua entrevista ao programa de TV Roda Viva.

Loteamento de cargos e competitividade

Os presidenciáveis irão receber da consultoria Mckinsey um documento, indicando que o loteamento de cargos públicos por meio de indicações políticas é um dos principais fatores que prejudicam a competitividade do Brasil em relação às nações vizinhas. O estudo foi realizado em parceria com o Centro de Liderança Pública (CLP), segundo revela o jornal Valor.

Os sem vice

O MSV, ou Movimento dos Sem Vice, tem até agora, três nomes de destaque: Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede) e Jair Bolsonaro (PSL).

Deixe seu comentário: