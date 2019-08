Fogo atinge duas casas na Ilha do Pavão, em Porto Alegre

Por volta das 3h desta terça-feira (20), um incêndio atingiu duas casas de madeira na Ilha do Pavão, em Porto Alegre. O fogo teria iniciado em uma residência e se alastrado para a outra. Ninguém ficou ferido.

Segundo a moradora de uma das casas, o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento e colocou fogo no local. De acordo com a mulher, que está grávida, o homem entrou na casa e a ameaçou com uma faca. Ele fugiu do local após iniciar o incêndio.

Dois caminhões de bombeiros foram encaminhados para atender a ocorrência. A causa do incêndio será investigada.

