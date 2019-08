Fogo Simbólico da Pátria será entregue ao prefeito de Porto Alegre nesta sexta-feira

Dando continuidade à programação da Semana da Pátria 2019, nesta sexta-feira (22) acontece a tradicional entrega do Fogo Simbólico da Pátria ao prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior.

A entrega será feita por atletas que estão percorrendo todo o Estado desde o dia 17 de agosto, distribuindo o fogo simbólico em 160 municípios, na chamada Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, que neste ano está na sua 82ª edição.

A entrega do Fogo Simbólico ao prefeito Marchezan acontecerá às 17h, na sede da prefeitura, no Centro de Porto Alegre.

Apesar de diversas atividades já estarem sendo realizadas em comemoração à Semana da Pátria, a abertura oficial do evento acontecerá no dia 31 de agosto, quando é feito o acendimento da Pira da Pátria, no Parque Farroupilha.

