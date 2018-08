Dando início às comemorações da Semana da Pátria, foi realizado nesta sexta (17), no Paço Municipal, à cerimônia de Recebimento do Fogo Simbólico da Pátria. A chama foi acesa no Tribunal de Justiça Militar do Estado e conduzida até a sede do Poder Executivo Municipal, por atletas e corredores da Brigada Militar, Membros da Liga da Defesa Nacional, Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro.

Deixe seu comentário: