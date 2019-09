Um foguete caiu nesta segunda-feira (23) perto da embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, capital do Iraque, informou uma fonte dos serviços de segurança à AFP. O comando militar iraquiano indicou que houve no total dois disparos de projéteis. As sirenes da embaixada norte-americana soaram em duas ocasiões, informaram fontes estrangeiras presentes no local.