Notas Mundo Foguete cai perto de base aérea iraquiana de Taji

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Ao menos um foguete caiu nesta terça-feira (14) perto da base aérea de Taji, ao norte de Bagdá, no Iraque, que abriga tropas dos Estados Unidos, de acordo com forças militares iraquianas. Não há informações sobre feridos e não se sabe quem disparou o foguete. No domingo, um ataque à base aérea de Balad, que também abriga pessoal dos EUA, deixou quatro feridos.

