Foguete explode após lançamento nos Estados Unidos

Uma explosão destruiu um foguete Falcon 9, da companhia SpaceX, nesta quinta-feira (1), durante teste de lançamento de rotina em Cabo Canaveral, na Flórida (EUA), fazendo tremer prédios a quilômetros de distância e gerando uma grande nuvem de fumaça preta.

A SpaceX informou em comunicado que não houve feridos, mas que uma “anomalia” durante o teste estático resultou na perda do foguete e do satélite de comunicações israelense que seria levado para o espaço no fim de semana. Um porta-voz da Estação da Força Aérea em Cabo Canaveral disse que houve uma explosão “significativa” pouco depois das 9h (horário local) no Complexo de Lançamento 40, que é alugado pela SpaceX.

A explosão destruiu a plataforma durante um teste de lançamento do foguete Falcon 9 antes do lançamento do satélite de comunicações da Spacecom, que era programado para o início de sábado.

Pessoas em prédios a quilômetros da instalação escreveram nas redes sociais que sentiram a explosão, e imagens ao vivo da TV mostraram uma grande nuvem de fumaça preta no local. Autoridades disseram que moradores da região não estão em risco. (AG)

