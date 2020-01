Dois foguetes caíram na Zona Verde de Bagdá, no Iraque, na quarta-feira (8), segundo um comunicado do comando militar iraquiano. Não há relato de vítimas nem sobre a origem dos disparos. Um dos foguetes teria caído a cerca de 100 metros da embaixada dos Estados Unidos. A Zona Verde abriga prédios governamentais e missões estrangeiras.

Uma fonte do Ministério do Interior iraquiano que pediu anonimato confirmou à agência EFE a queda de dois projéteis provavelmente disparados por um sistema de lançadores múltiplos Katyusha.

Foi o terceiro ataque desse tipo nos últimos cinco dias. Um dos foguetes lançados no fim de semana deixou feridos cinco civis que estavam em uma casa perto da Zona Verde.

A escalada na tensão no Oriente Médio foi desencadeada pelo ataque americano em Bagdá na última sexta-feira, que matou o general Qassim Suleimani, comandante da unidade especial da Guarda Revolucionária Iraniana, e lideranças das Forças de Mobilização Popular do Iraque, milícia apoiada pelo Irã.

Na terça-feira (7) à noite, o Irã respondeu lançando mísseis contra duas bases militares com tropas americanas no oeste e norte do Iraque. Segundo o presidente norte-americano, Donald Trump, os ataques não causaram baixas.

No Twitter, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse que o general Suleimani lutou heroicamente contra o terrorismo e que se não fosse sua guerra contra o terror, capitais europeias estariam em grande perigo agora. Disse ainda que a última resposta ao seu assassinato seria mandar as forças norte-americanas para longe da região.

General Soleimani fought heroically against ISIS, Al Nusrah, Al Qaeda et al. If it weren’t for his war on terror, European capitals would be in great danger now.

Our final answer to his assassination will be to kick all US forces out of the region.

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 8, 2020