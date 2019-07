Foi bom enquanto durou! Netflix anuncia que “Friends” sairá do catálogo de streaming

É um dia triste para os americanos! O Netflix anunciou, através do perfil oficial do Twitter, que a épica série dos anos 90, “Friends”, sairá do catálogo de streaming em 2020. Isso vai acontecer porque as emissoras Warner e AT&T lançarão uma plataforma que irá reunir grandes produções de arquivo, como Friends, Riverdale, Pretty Little Liars e Um Maluco no Pedaço.

O streaming da Warner começa a funcionar apenas em 2020 nos Estados Unidos, e ainda não tem data de lançamento e nem mesmo se cogita a possibilidade de existir no Brasil também. A plataforma irá se chamar HBO Max. No último ano, a WarnerMedia assinou um contrato de US$ 100 milhões com a Netflix, para manter Friends no catálogo. O contrato encerra em 2020, e, a partir daí, o sucesso americano sairá da plataforma.