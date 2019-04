Foi dada a largada na Hannover Messe 2019. Sebrae RS integra comitiva com mais de 30 empresas, sendo 15 delas gaúchas

Começou na segunda-feira, 1º de abril, mais uma edição da Hannover Messe, considerada a maior exposição do mundo quando o assunto é indústria 4.0. Ao longo de toda a semana, os empresários conhecerão um pouco mais de temas como internet das coisas, tecnologia 5G, novidades em inteligência artificial e realidade virtual, ou seja, tudo o que há de mais moderno para a indústria e automação industrial. Além disso, a feira, que ocorre na Alemanha, é lugar perfeito para fazer network e estreitar relacionamentos com o mercado internacional.

Ao todo, 30 empresas brasileiras, dentre elas 15 gaúchas, fazem parte da missão à Hannover Messe, uma realização da Confederação Nacional da Indústria (CNI), com articulação da FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), colaboração da Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN), parceria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e apoio do Sebrae RS. E com a comitiva estão o presidente da FIERGS e do Conselho Deliberativo do Sebrae RS, Gilberto Petry, e o diretor- superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy.

Lucas Lima, representante da Tecsul Industrial LTDA – ME, da cidade de Estação – próximo de Passo Fundo, é estreante na feira. Para ele, a experiência está sendo muito válida. Ele conta que a parte tecnológica é surpreendente e que “trouxe outro olhar para pensar o futuro da empresa”.

Quem também está muito entusiasmado com todas as novidades que a Hannover Messe oferece é o projetista de sistemas mecânicos Rafael Vendramin. Ele é representante da Spark AG Software, de Nova Prata. Para ele, “a feira está muito interessante. Já havíamos entrado em contato com alguns fornecedores que nos prestam serviço. Aqui na feira, conseguimos encontrar possíveis fornecedores que conseguem nos entregar soluções tecnológicas”.

A programação para as empresas que integram a comitiva também inclui visitas técnicas em ambientes de produção de empresas expoentes alemãs e visitas guiadas dentro da feira, em alguns estandes selecionados, com sistemas de tradução em tempo real para o português. O Sebrae RS e a FIERGS organizaram visitas às fábricas da Airbus e da Volkswagen, assim como palestras e circuitos guiados aos pavilhões da feira. Apoiadas pelo Sebrae RS nove pequenas empresas participam da feira este ano: Spark AG Software (Nova Prata), Funilaria Dambrós Ltda (Porto Alegre), Sold Indústria e Comércio de Máquinas LTDA (Canoas), Sukha – Automação de Máquinas Industriais Eireli (Cachoeirinha), Tecsul Industrial LTDA – ME (Estação), Vibmaster Soluções Industriais (Campo Bom), Rigo Tecnologia Química Ltda – ME (Nova Prata), Gomasul Borrachas LTDA (Bento Gonçalves) e J.J. M. Jardim & Filhos LTDA (Bagé).

Oportunidade na Mercopar 2019

Quem ficou fora da Hannover Messe, mas quer estar por dentro de todos os lançamentos tecnológicos do mundo da Indústria 4.0, tem uma oportunidade aqui no Brasil. É na 28ª edição da Mercopar – Feira de Inovação Industrial, que ocorre de 1 a 3 de outubro, em Caxias do Sul. Os interessados em expor na Mercopar podem acessar o site https://mercopar.com.br/seja-um-expositor/ ou enviar sua solicitação para os e-mails para comercial@tradefairs.com.br e mercopar@sebraers.com.br.

