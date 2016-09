“Foi um chamamento maior, temos que entender”, diz irmão de Montagner

O irmão do ator Domingos Montagner, Francisco Montagner, afirmou neste sábado (17) que o irmão vivia um momento muito bonito da carreira e que sua morte foi um “chamamento maior”. “Acho que isso tem que ter uma explicação, não sei se a palavra é explicação, mas tem que ter um motivo que ultrapasse o nosso conhecimento humano”, disse. “Brincando um pouco, acho que Deus estava precisando de alguém alegre no céu.”

Francisco Montagner contou ainda que Domingos havia comprado uma casa nova há duas semanas na capital paulista – ele morava em Embu das Artes, na Grande São Paulo. “Era um momento muito bonito da carreira dele. Curtindo família, planos novos. Foi um chamamento maior que temos que entender”, disse. Domingos fazia planos para a reforma do imóvel.

O corpo do ator Domingos Montagner foi velado em um teatro na Zona Leste de São Paulo. O evento foi fechado ao público e aberto apenas para convidados, assim como o enterro.

Ausência dos filhos no velório

O irmão comentou ainda a ausência dos filhos de Montagner no velório. Domingos era casado com Luciana Lima e teve com ela três filhos: Leo, 13 anos, Antônio, 8, e Dante, 5. “Foi uma conversa que a Lu (esposa) teve. Eles têm um bom diálogo. Ela explicou como seria esse rito de passagem, e de comum acordo, eles compreenderam e decidiram ficar em casa, guardando a imagem do pai como ele era, espero que tenha sido para eles a decisão adequada. O futuro dirá. Eles estão em casa lembrando como o pai era. Acredito que não vão ao enterro também”, explicou.

Fãs do ator chegaram a pedir para entrar no velório. Francisco respondeu emocionado: “Não vai ser possível, entendam, por favor. Agradeço todo o carinho”. (AG)

Comentários