Foi um “jogo muito difícil”, disse Philippe Coutinho, eleito o melhor jogador da partida contra a Costa Rica

Responsável pelo gol salvador de bico aos 46 minutos do segundo tempo, que tirou a Seleção Brasileira do sufoco contra a Costa Rica, Philippe Coutinho exaltou a persistência da equipe até o final e disse que o resultado foi um prêmio pela dedicação da equipe. As informações são da agência de notícias Reuters e da ESPN.

Philippe Coutinho foi eleito o melhor jogador da partida pela segunda vez em apenas dois jogos na competição.

“Jogo muito difícil, desde o primeiro minuto a gente tentando, buscando chutes de fora da área e no final fomos premiados pela atuação do grupo. Todo mundo correu, se dedicou e hoje merecemos a vitória”, disse o jogador em entrevista à TV Globo na beira do campo logo após a partida.

O gol de Coutinho foi um alívio para a equipe, que não conseguia furar o bloqueio costarriquenho, apesar de maior posse de bola e diversas chances de gol, e que teve inclusive um pênalti desmarcado pelo árbitro de vídeo no segundo tempo.

“A bola sobrou ali para mim. O Gabriel protegeu bem, e, graças a Deus, fiz o gol. O mais importante foi a equipe ganhar e somar os três pontos”, disse Coutinho logo após o encerramento da partida.

Com a Seleção já em vantagem, Neymar ainda fez o segundo gol do Brasil, aos 52 minutos.

O capitão brasileiro na partida, Thiago Silva, reconheceu que o time ficou preocupado por ter desperdiçada tantas chances de gol, inclusive tendo acertado o travessão com Gabriel Jesus no início do segundo tempo.

“Ficamos preocupados porque você martela, martela e não sai, e aí você fica com o sentimento de que não é hoje”, disse. “O caminho é continuar acreditando e não desacreditar por mais que o caminho seja difícil.”

Coutinho, que marcou pela segunda vez na Copa deste ano, elogiou o sistema defensivo da Costa Rica, afirmando que “eles tinham bastante qualidade, controlavam bem o jogo”. Para ele, o segredo da seleção brasileira foi a insistência.

“Uma equipe com bastante qualidade, defendem muito bem, você vê no meio-campo”, disse. “Uma grande seleção. Mas o importante na vitória de hoje foi não desistir até o último minuto, estar mentalmente forte do início até o fim”, afirmou.

Vitória

Com a vitória sobre a Costa Rica, o Brasil chega a quatro pontos em dois jogos, depois de ficar em um empate por 1 x 1 com a Suíça na estreia, e agora definirá seu futuro no Mundial na última partida da primeira fase, contra a Sérvia, no dia 27.

