Folha dos servidores do Estado chega a R$ 1,2 bi em agosto

A folha dos servidores do Executivo, que chega em agosto a R$ 1,208 bilhão, começa a ser paga hoje para quem ganha líquido até R$ 1.300. Serão contemplados 77,2 mil vínculos, o que representa 23% do funcionalismo ligado ao Executivo. Também será depositada a oitava parcela já corrigida do 13º salário de 2017 para todos os servidores, assim como a indenização pelos dias de atraso dos vencimentos de julho. A previsão é de que agosto apresente um rombo próximo dos R$ 1 bilhão entre receita e despesa do estado.



A vez da prefeitura parcelar

A prefeitura de Porto Alegre anuncia o retorno do parcelamento de salários dos servidores municipais, que recebem nesta sexta, a primeira parcela no valor de R$ 2.350,00. Faltam R$ 71,2 milhões para o pagamento integral da folha líquida, que é R$ 134,2 milhões.



Aguardando ordem do chefe

Está definido que, caso sofra um revés no julgamento da participação de Lula no horário eleitoral no TSE, previsto para esta sexta, o PT deverá antecipar a troca do ex-presidente na cabeça de chapa por Fernando Haddad, hoje registrado como vice. A decisão porém vai depender do resultado de uma consulta que será levada a Lula, na cela onde se encontra em Curitiba, e de onde dá as ordens para a campanha.



Bolsonaro ganhou com o Jornal Nacional

A presença do presidenciável Jair Bolsonaro no Jornal Nacional da terça-feira, trouxe um rendimento apreciável. Segundo um levantamento realizado pela consultoria Bites, publicado pelo site InfoMoney, Bolsonaro ganhou 175 mil novos seguidores em suas perfis no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube num intervalo de apenas 24 horas.



Onyx na Casa Civil?

Ainda em Porto Alegre, ontem, o candidato Jair Bolsonaro confirmou que o deputado gaúcho Onyx Lorenzoni será seu chefe da Casa Civil.



Em Gravataí, prefeito antecipa 13°

O prefeito Marco Alba, Gravataí, anunciou ontem que vai antecipar 40% do 13° devido ao funcionalismo, pagando o valor no dia 16 de outubro.



Mais 418 brigadianos

O Secretário da Segurança Cezar Schirmer formaliza na manhã desta sexta-feira a boa notícia: apresenta os 418 soldados formados pela Brigada Militar. Será às 10h, no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. Os novos PMs foram contratados mediante seleção e aprovação em curso de formação específica e o efetivo será empregado na guarda externa de estabelecimentos penais liberando os militares estaduais que atualmente executam essa tarefa para o policiamento ostensivo.



Presidenciáveis na Expointer

Depois da visita ontem do candidato a presidente pelo MDB, Henrique Meirelles, em companhia do seu vice, o gaúcho Germano Rigotto, a Expointer recebe hoje o candidato do PDT Ciro Gomes. A Farsul, no convite a Ciro, deixou claro que a vice, Kátia Abreu, ex-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, não será bem-vinda ao encontro.

