Um estudante de 22 anos morreu após ser eletrocutado em um poste no Centro de São Paulo no final da tarde de domingo (4). Lucas Antônio Lacerda da Silva participava do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta quando foi vítima de um choque elétrico ao encostar em um poste na esquina das ruas Consolação e Matias Aires.

