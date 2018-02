Foliões são vítimas de arrastão na Zona Sul do Rio

Apesar de o governador Luiz Fernando Pezão anunciar um aumento do efetivo das forças de segurança durante o carnaval no Rio, têm sido constantes os casos de foliões sendo vítimas de arrastões em vários pontos da cidade. Na madrugada e na manhã dessa segunda-feira foliões foram vítimas de arrastões na avenida Vieira Souto, em Ipanema, um dos pontos mais nobres da Zona Sul do Rio.

