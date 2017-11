Fone de ouvido do Google consegue fazer tradução simultânea

Com o novo fone de ouvido do Google, o Pixel Bud, será possível ter uma conversa em tempo real com alguém que fala outra língua. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (4), com uma demonstração de tradução simultânea do inglês para o sueco. O celular grava a voz do interlocutor e dá uma tradução imediata no fone de ouvido — o Tradutor do Android já é capaz dessa tecnologia, mas o fone de ouvido garante rapidez à comunicação.

O Pixel Bud só funciona com o celular próprio do Google, o Pixel, e se conecta diretamente ao Assistente. A ferramenta funciona em 40 línguas, incluindo português, alemão, inglês, japonês, coreano etc. Os fones estão disponíveis para pré-venda nos Estados Unidos por US$ 159 (R$ 498). Eles funcionam sem fio e chegam ao Canadá, Reino Unido, Alemanha, Austrália e Cingapura em novembro.

