A Polícia Civil prendeu dois homens, em cumprimento a mandados de prisão preventiva, no município de Ametista do Sul. De acordo com a delegada Aline Palma, um dos homens é suspeito de estupro de vulnerável, praticado contra uma paciente da Apae. “O crime ocorreu em 2016. Na ocasião, o preso era fonoaudiólogo na Associação e teria abusado da vítima excepcional, que era sua paciente”, relatou.

