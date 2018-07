Food trucks movimentam a orla do Guaíba no fim de semana

Enquanto os restaurantes e bares da Orla Moacyr Scliar – a conhecida Orla do Gasômetro – não iniciam as atividades, os food trucks atenderão a população para fornecer alimentação e bebidas aos frequentadores do novo cartão postal da capital dos gaúchos.

Neste final de semana serão três pontos: dois deles localizados na avenida Edvaldo Pereira Paiva e outro, no Parque do Pontal, localizado na avenida Padre Cacique, próximo ao Museu Iberê Camargo, onde iniciam-se as obras do empreendimento que revitalizará a região.

O parque está instalado na antiga área que pertencia ao Estaleiro Só, junto ao Guaíba. Parte do local já possui espaço aberto ao público.

O Encontro de Food Trucks na orla ocorre próximo à Rótula das Cuias, e contará com a presença de oito food trucks e dois beer trucks. Hambúrguer, crepe e sorvete são as principais atrações.

Já a região próxima a Usina do Gasômetro, ainda na Edvaldo Pereira Paiva, ocorre o Trucks na Orla, com a presença de seis food trucks, uma food bike, uma tenda de sucos e quatro beer trucks. No cardápio, pizzas, hambúrgueres, espetinhos, crepes, churros e temakis.

No Parque do Pontal do Estaleiro, serão três food trucks e um telão para assistir a decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo, neste sábado, 14, e a final dos jogos, neste domingo, 15. A ideia é oferecer lazer e diversão no novo local à beira do Guaíba.

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio do Escritório de Eventos e a Diretoria de Promoção Econômica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) está licenciando food trucks interessados em fornecer alimentação e bebidas na Orla do Guaíba.

Serviço:

– Food trucks na orla Moacys Scliar

Local: avenida Edvaldo Pereira Paiva, em dois locais da nova orla

Data: sábado e domingo

Horário: das 10h às 20h

– Food trucks no Parque do Pontal

Local: avenida Padre Cacique, 2893

Data: sábado e domingo

Horário: das 10h às 20h

Deixe seu comentário: