Fora da agenda oficial, Bolsonaro vai a evento exclusivo para homens “destemidos e honrados”

Pela terceira vez na mesma semana, o presidente Jair Bolsonaro escapou novamente da rotina. Desta vez, para participar da Escola de Hombridade, uma conferência destinada exclusivamente a homens na qual houve uma palestra do pastor “pop” Cláudio Duarte, nesta sexta-feira (29). Promovido por uma igreja evangélica, em Brasília, o evento é voltado para “homens destemidos, corajosos e honrados”.

O compromisso não constava na agenda oficial do presidente. A imprensa foi barrada no evento por exigência de Bolsonaro, segundo a organização. Para entrar no auditório, os participantes tiveram que passar por pórticos com detector de metal levados ao local pela Presidência. O comboio presidencial entrou pela garagem no subsolo do prédio, e os apoiadores que aguardavam do lado de fora não chegaram a ver Bolsonaro.

Na terça-feira (26), Bolsonaro foi ao cinema com a primeira-dama, Michelle, antes de ir trabalhar no Palácio do Planalto. Na noite de quinta-feira (28), ele foi a uma churrascaria comemorar o aniversário do amigo e deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ).

Nesta sexta, Bolsonaro assistiu a uma palestra de Duarte, que é da Igreja Batista Brasileira e se tornou um fenômeno na internet pelas pregações bem-humoradas sobre a vida conjugal entre homens e mulheres. Os dois são amigos e se falam com frequência por telefone. Na campanha eleitoral do ano passado, o religioso declarou apoio e chegou a participar de uma live no Facebook ao lado do então candidato.

A equipe de segurança da Presidência se preparou discretamente para a ida do mandatário ao Centro de Convenções, onde ocorre paralelamente a Conferência Modeladas, “destinada ao público feminino”. A lista de participantes do evento evangélico foi submetida ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência.

No site do evento, um vídeo em preto e branco mostra um menino, um jovem e um homem adulto treinando boxe, ao som de rock instrumental. “Convidamos você a fazer parte de um movimento onde os valores e princípios são restabelecidos. Acreditamos em homens destemidos, corajosos e honrados, que agem de forma íntegra e digna e que nunca desistem!”, diz a mensagem exibida na tela. No texto de apresentação, o convite é para um movimento de “avivamento e despertamento”, contra “os modismos e histerias da pós-modernidade”.

A marca da Escola de Hombridade traz a cara de um leão olhando diretamente para a câmera sobre a imagem aérea de uma metrópole. A conferência é promovida anualmente pela igreja Comunidade das Nações, que informa ter aproximadamente 10 mil membros na capital federal. Sete palestrantes participam do evento. Apenas uma é mulher, a pastora americana Havilah Cunnington. O valor da entrada por dia é de R$ 40. Os ingressos desta sexta se esgotaram na noite anterior.

