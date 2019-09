Fora de casa, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

Na manhã deste sábado, o Grêmio finalizou com portões fechados os preparativos para a décima-oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade foi realizada em Belo Horizonte (MG), onde enfrenta o Cruzeiro no estádio Independência às 11h deste domingo, mesmo horário do último confronto do Tricolor no torneio, há uma semana, quando empatou fora de casa com o São Paulo.

O treino teve como cenário a Cidade do Galo, complexo esportivo do Atlético Mineiro. Na segunda parte da sessão, o acesso foi liberado à imprensa, que pode registrar os atletas do clube gaúcho disputando o já tradicional “rachão recreativo” disputado na véspera de partidas da equipe sob o comando de Renato Portaluppi.

Na sequência, parte do elenco se dedicou ao aprimoramento de cobranças de pênaltis em uma das goleiras, enquanto o restante afinava a portaria em finalizações de jogadas resultantes de cruzamentos da linha-de-fundo, tanto da ala direita quanto da esquerda. O comandante do Mosqueteiro participou ativamente do trabalho, compartilhando conhecimentos adquiridos em seus tempos de atleta profissional (1982-1999).

Os laterais-direitos Léo Moura e Leonardo Gomes, bem como o volante Maicon, são desfalques confirmados, por conta de lesões. Já o zagueiro Pedro Geromel, após ser poupado do treino de sexta-feira, trabalhou normalmente e deve começar o primeiro tempo, assim como o volante Michel, prestes a completar o seu centésimo jogo com a camisa do Mosqueteiro.

Um capítulo à parte na atividade desse sábado ocorreu durante a chegada ao centro de treinamentos do Galo, quando a delegação gaúcha confraternizou com o ex-volante Adilson, que atuou pelo Grêmio entre 2007 e 2011. Ele recentemente encerrou a carreira, aos 32 anos, após receber um diagnóstico de problema cardíaco incompatível com a atuação profissional no esporte. Ele agora integra a comissão técnica do Atlético, onde jogava quando decidiu se aposentar.

Situação na tabela

Com 22 pontos, o Grêmio está em décimo-primeiro lugar no Brasileirão, dentro da zona intermediária. Já o Cruzeiro, sob o comando do técnico Rogério Ceni (em substituição ao gaúcho Mano Menezes, agora no Palmeiras), soma 18 pontos, ocupando a décima-sexta posição, perigosamente próximo ao Z-4 (zona de rebaixamento).

Na próxima rodada, o Tricolor gaúcho recebe na Arena o Goiás, em duelo marcado para as 16h de domingo. Já no fim-de-semana seguinte, será a vez de encarar o Santos na Vila Belmiro, atual vice-líder, atrás do Flamengo – que na noite desse sábado goleou o lanterna Avaí-SC.

A tendência é de que ao menos nesses compromissos, Renato Portaluppi coloque em campo a escalação principal, já que por enquanto não há necessidade de se poupar titulares: desclassificado da Copa do Brasil na semana passada, o Mosqueteiro só retoma a Copa Libertadores da América no dia 2 de outubro, contra o Flamengo, no primeiro compromisso pelas semifinais. O jogo de volta, no estádio Maracanã, será realizado em 23 de outubro.

(Marcello Campos)

