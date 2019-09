Foragido da Justiça de Porto Alegre é preso no Mato Grosso do Sul com 5,2 mil quilos de maconha

Um foragido da Justiça de Porto Alegre foi preso na noite dessa sexta-feira (27) em Batayporã, no Mato Grosso do Sul, por tráfico de drogas. Ele dirigia um caminhão com um semirreboque carregado com 5,2 mil quilos de maconha escondidas em meio a uma carga de aveia.

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizavam um bloqueio policial para fiscalização na região quando realizaram a abordagem e encontraram as drogas. Inicialmente, o homem mentiu o nome e apresentou uma CNH falsa. Porém, foi identificado. Conforme o foragido, de 48 anos, ele levava a maconha de Amambai (MS) até Araraquara (SP).

O material apreendido foi entregue à Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). O homem foi ouvido e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

