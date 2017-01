Jj McMenamin, de 30 anos, virou uma espécie de anti-herói no Reino Unido ao postar no Facebook, para tirar um sarro da polícia, uma foto em que aparece usando touca e camisa listrada em vermelho e branco e escrevendo “Onde está Wally?”, em alusão a um conhecido personagem que costuma se esconder para que as pessoas o achem.

O inglês passou o fim de semana fugindo dos agentes. “Estou bem aqui”, postou.

A sua prisão havia sido decretada por causa de crime relacionado à direção de veículo.

Vestido de Wally, Jj resolveu se entregar à polícia de Harrogate (Inglaterra). Ele transmitiu tudo ao vivo pelo Facebook:

