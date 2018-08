Foragido do sistema penitenciário é preso

Um homem que estava foragido do sistema penitenciário há mais de um ano foi preso pela Polícia Civil na manhã dessa segunda-feira, em Frederico Westphalen, no Norte do Rio Grande do Sul. A captura ocorreu na residência do indivíduo, no bairro Santo Inácio. Ele havia sido condenado a 6 anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

