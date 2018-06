Na manhã dessa terça-feira, o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) da Polícia Civl capturou um jovem de 21 anos no bairro Agronomia, na Zona Leste de Porto Alegre. Envolvido em diversos roubos na Capital e com antecedentes por latrocínio e tráfico de drogas. ele estava foragido do sistema prisional.

Deixe seu comentário: