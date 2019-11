O Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) do Rio Grande do Sul capturou na tarde dessa segunda-feira, em Santa Catarina, um gaúcho de 29 anos que era alvo de dois mandados de prisão. De acordo com a Polícia Civil, ele possui diversos antecedentes e vinha sendo monitorado pelas autoridades dos dois Estados, inclusive durante recente passagem pelo Paraguai.