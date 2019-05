Foragido há 15 anos, esquartejador é identificado e preso em Santana do Livramento

O responsável por matar e esquartejar um homem, no município de Caxias do Sul, foi preso na última segunda-feira (20), em Santana do Livramento, após mais de 15 anos foragido. O crime aconteceu em 2004, mas José Carlos da Silva foi condenado apenas em 2012 pelo assassinato de Joacir Toledo da Silva, na época, com 28 anos.

De acordo com o que consta na ocorrência, os dois moravam na mesma casa, no bairro Universitário. José esquartejou Toledo, e deixou as pernas e braços do homem na casa onde moravam, e o restante enterrou em um matagal. As razões para o crime nunca foram esclarecidas.

O assassino foi a Delegacia de Polícia Federal de Santana do Livramento, solicitando uma certidão. Ao pesquisar o nome no sistema, os policiais encontraram o mandado de prisão em aberto e viram que se tratava de um foragido da polícia. José Carlos foi levado até o presídio da cidade, mas será transferido para Caxias do Sul, onde cumprirá 13 anos de pena, em regime fechado.

