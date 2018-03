Força do vinho gaúcho é destacada em lançamento de feira internacional

Atualmente, a produção vitivinícola no Brasil soma 79,1 mil hectares, com mais de 1,1 mil vinícolas espalhadas pelo País. O grande destaque está na região serrana do Rio Grande do Sul, detentora de 90% da produção nacional.

As potencialidades da produção gaúcha de vinhos foram ressaltadas pelo governador José Ivo Sartori no lançamento da Wine South America 2018. Promovida pela Milanez & Milaneze, empresa do grupo Veronafiere, da Itália, a feira internacional de vinhos, como também é conhecida, ocorre de 26 a 29 de setembro em Bento Gonçalves.

Para o governador, a feira é uma oportunidade para o setor gaúcho apresentar os potenciais de qualidade do vinho e do produtor ao mercado internacional. “Com certeza, é um passo que vai movimentar não só a cadeia produtiva de Bento Gonçalves, mas também de toda a região”, afirmou.

Assim como as transações comerciais, o turismo também é um viés considerado para aquecer a economia da região. “Estamos alegres em receber uma feira sobre um produto predominante da região. É uma chance para novos empregos, mais renda e movimento na economia”, declarou o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin.

“Desenvolvemos esta feira com o foco em promover esta região produtora de vinho. A nossa verdadeira missão é fazer com que falem e conheçam mais sobre o vinho fabricado no sul da América”, destacou o diretor da Milanez & Milaneze, Alberto Piz.

Para o embaixador da Itália, Nicola Occhipinti, a mostra será uma forma de estreitar relações com o Rio Grande do Sul. “O RS é um estado com grande potencial de produção de vinhos. Logo, desenvolver uma feira com foco na apresentação do produto sul americano é uma oportunidade para reforçar a presença na Itália”, explicou.

O melhor da produção

Com o objetivo de promover empresas que produzem bebidas derivadas da uva, fornecedores de tecnologia e prestadores de serviços, a Wine South America tem expectativa de atrair 250 expositores e cerca de 10 mil visitantes em setembro.

A feira também abre espaço para produtores de café, destilados e azeite. Entre os visitantes, são aguardados empresários, importadores, distribuidores, enólogos, sommeliers, enófilos, pesquisadores, estudantes, jornalistas especializados e apreciadores de vinho de vários países. Além das novidades levadas pelos expositores, a exposição oferece palestras, cursos, seminários, visitas às vinícolas, degustações, premiações e rodadas de negócios.

