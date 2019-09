Força dos ventos diminui, mas furacão Dorian ainda ameaça costa dos EUA; veja vídeos

O furacão Dorian, um dos mais poderosos já registrados no Oceano Atlântico, caiu para a categoria 2 nesta terça-feira (03), de acordo com o Centro Nacional de Furacões, que tem sede em Miami. Agora, ele atua com ventos entre 152 km/h e 176 km/h e se desloca lentamente até a costa dos Estados Unidos. Mesmo com intensidade menor, o furacão ainda ameaça a costa norte-americana.

A expectativa é que o Dorian avance para o litoral dos Estados Unidos, onde as autoridades ordenaram que mais de um milhão de pessoas deixem suas casas.

Na segunda-feira (02), foram confirmadas cinco mortes causadas pelo Dorian nas Ilhas Ábaco, na região das Bahamas. Entre as vítimas está um menino de sete anos. O primeiro-ministro Hubert Minnis declarou que o furacão representa uma tragédia histórica e terá que ser superado com o tempo. A Organização das Nações Unidas (ONU) enviará ajuda emergencial às 61 mil pessoas das Bahamas atingidas pela catástrofe. Alimentos e suporte médico são prioridade.

