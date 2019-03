Força Nacional deixará Rio Grande do Sul

A Força Nacional não atuará mais no reforço da segurança do Rio Grande do Sul. A informação foi repassada, nesta sexta-feira (22), pelo secretário nacional de Segurança Pública, general Guilherme Theophilo, durante visita a Porto Alegre.

Após quase três anos da Força Nacional atuando no Estado, o governo do RS havia tentado a renovação da permanência da Força Nacional, sem sucesso. Conforme o general Theophilo, os agentes serão encaminhados ao Pará, onde existe um pedido de urgência.

Após agradecer o auxílio da Força Nacional e do governo federal em um período considerado difícil, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, afirmou que, na situação atual, a mudança não será muito prejudicial. “No momento, o efetivo que ainda se encontrava em Porto Alegre era pequeno. Tínhamos 54 policiais militares e nove policiais civis. Por isso, a saída desses agentes não deve causar grande impacto na segurança”, explicou o vice-governador. Ele ainda relembrou que, em agosto, será concluída a formação de cerca de 2.400 policiais que irão se agregar às forças de segurança do Estado.

