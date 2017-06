ForÃ§a Tarefa da Lava Jato e BC acertam mudanÃ§a em MP sobre leniÃªncia

A medida provisória que dá ao BC (Banco Central) poderes para celebrar acordos de leniência com pessoas físicas ou jurídicas do setor financeiro será alterada a pedido da força tarefa da Lava Jato. Representantes do Ministério Público Federal e do BC se reuniram nesta sexta-feira (23) em Curitiba (PR).

Ficou acordado que, “nos casos que envolvam a apuração simultânea de ilícitos administrativos e penais, haja coordenação entre os órgãos”, segundo nota divulgada pelo BC. Para isso, será feita alteração na proposta original por meio de emenda.

“O objetivo foi estabelecer diálogo sobre o tema, com vistas em eventual aprimoramento da redação da MP 784, em especial quanto a aspectos de natureza penal”, diz o BC em nota.

Há duas semanas, um dos coordenadores da força-tarefa da Lava Jato, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, classificou a MP como “uma legislação para atingir um objetivo que não é sequer republicano”.

Lima participou do encontro desta sexta, junto com os procuradores Deltan Dallagnol, Roberson Pozzobon e Athayde Ribeiro Costa.

Também estiveram presentes os diretores do BC Sidnei Correa Marques e Isaac Sidney, além do procurador-geral da instituição, Cristiano Cozer. (Folhapress)

