Força-tarefa da Segurança Pública realiza barreiras contra o tráfico de drogas

A força-tarefa da Segurança Pública promove, na noite desta terça-feira (26), ações noturnas com foco no combate ao tráfico. As atividades integram a 4ª da fase da Operação Integrada Metropolitana, que iniciou ainda na manhã desta terça, como noticiamos aqui.

Em Porto Alegre, os agentes desenvolvem a operação nas avenidas Loureiro da Silva, com Sarmento Leite, e Ipiranga, na altura do número 8.500.

Barreiras e saturação de área, também estão ocorrendo nos 34 municípios que compõem o Gabinete de Gestão Integrada (GGIMPOA), para repreender crimes de tráfico de drogas. Participam da ofensiva aproximadamente mil agentes de segurança e 384 viaturas.

